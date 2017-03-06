Мэр Тайшетского района оставлен под стражей

Источник: Байкал Инфо
06/03/2017 - 16:58

Иркутский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката мэра Тайшетского района, в которой юрист просил заменить назначенное Александру Величко заключение под стражу на домашний арест или освобождение под денежный залог. Как рассказали «Байкал Инфо» в пресс-службе учреждения, суд рассмотрел доводы, указанные в жалобе, и пришёл к выводу, что в её удовлетворении нет необходимости. В силе оставлено решение Тайшетского суда, которым мэр района заключён под стражу на срок до 4 апреля 2017 года.

Напомним, мэра района обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). О заключении его под стражу 11 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой совместно с межрайонным отделом по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области. 

Фото с сайта Иркутского областного суда.

Метки: Власть, Происшествия, Иркутский областной суд, Уголовное дело против мэра Тайшетского района, Тайшетский район
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Мэра Тайшетского района заключили под стражу

Мэра Тайшетского района Александра Величко заключили под стражу. Об этом 11 февраля 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Напомним, мэра обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном ра...
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