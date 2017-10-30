Мэр Свирска написал заявление о выходе из Ассоциации муниципальных образований

Источник: Байкал Инфо
30/10/2017 - 10:12

Мэр Свирска Владимир Орноев написал заявление о выходе города из Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Об этом 27 октября на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Саянска Олег Боровский. Он напомнил, что из АМО уже вышли Бодайбо, Саянск и Зима. Главная причина – несогласие с политикой руководителя ассоциации мэра Черемхово Вадима Семёнова в отношении к правительству Иркутской области, отсутствие демократии в принятии решений.

По словам Олег Боровского, 32 мэра подписали обращение к губернатору Иркутской области Сергею Левченко возобновлении работы регионального совета, на котором мэры и главы администрации могут напрямую вести диалог с главой региона. «Думаю, в ноябре он пройдёт. Мэры должны заниматься хозяйством на своих территориях! И взаимной работой с правительством и губернатором!» - написал Боровский.

  • Брусницын Иван
Метки: Политика, Власть, Ассоциация муниципальных образований Иркутской области, Иркутская область, Левченко Сергей, Орноев Владимир, Семёнов Вадим, Боровский Олег, Конфликт, Бодайбо, Зима, Саянск, Свирск
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