Мэр Саянска вышел из Ассоциации муниципальных образований Иркутской области

Мэр Саянска Олег Боровский утром 15 августа 2017 года написал заявление о выходе города с 1 сентября из Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Скан своего заявления на имя председателя ассоциации мэра Черемхово Вадима Семёнова Олег Боровский выложил на своей странице в Фейсбуке. Этим шагом мэр подтвердил, что в ассоциации существует конфликт.

«Считаю, что с момента отказа мэров от участия в региональном совете в августе прошлого года, в течение всего этого времени ассоциация перестала работать как связующее звено муниципальных образований и орган взаимодействия с правительством Иркутской области, - пояснил Боровский. - Она превратилась в сугубо политическую структуру, деятельность которой направлена на разрушение работы с исполнительными органами государственной власти. Мэры для решения проблем территорий ходят по серому дому и министерствам каждый сам по себе. Ассоциация же работает на удовлетворение личных амбиций ее председателя и нескольких мэров. Конструктивный диалог ассоциации с правительством отсутствует. Убеждён, пока во главе ассоциации будет Вадим Александрович Семёнов, ничего не изменится – личный конфликт интересов поставлен выше общего дела. Решение общих собраний ассоциации подменяется единоличным решением руководителя. Так было весной этого года, когда Семёнов от имени ассоциации подписал отрицательный отзыв на проведение референдума по выборам мэра города Иркутска. Так произошло совсем недавно, в обращении мэров, где от моего имени было подписано письмо, которое я даже не видел. Не вижу смысла состоять в ассоциации, которая не выполняет свои функции, не оказывает содействия мэрам в решении вопросов взаимодействия муниципалитетов и регионального правительства. Наоборот, сейчас организация вносит раскол в сообщество мэров, занимается политиканством, решения принимаются без согласования с большинством. Такое объединение мэрам не нужно! Обращаюсь к губернатору Иркутской области Сергею Георгиевичу Левченко и правительству Иркутской области с предложением возобновить проведение региональных советов, чтобы вернуться к нормальному, конструктивному взаимодействию мэров с губернатором и правительством. Нам нужна живая работа, а не политическое противостояние. Считаю, что на сегодня региональный совет - это единственная площадка, способная, во взаимодействии с губернатором, представителями областного правительства, обеспечить решение жизненно важных вопросов для муниципалитетов и жителей Иркутской области».