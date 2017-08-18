Мэр Иркутского района запускает приёмную на колёсах

Мобильная приёмная мэра Иркутского района Леонида Фролова начинает работать 19 августа 2017 года. Как сообщает пресс-служб администрации, по населённым пунктам будет ездить автобус ПАЗ с символикой района и надписью. Специалисты администрации примут обращения населения, ответят на вопросы.

В субботу, 19 августа, мобильная приёмная будет курсировать в Марковском муниципальном образовании. Она начнет работу у детсада в микрорайоне Луговом в 11:00. Затем направится в посёлок Маркова, там автобус остановится у магазина «Пятёрочка» с 13:00. Жителей микрорайона Березовый мобильная приёмная будет ждать у супермаркета «Удача». На следующий день приёмная на колесах появится в Хомутово у Дома культуры с 13:00 до 15:00.

Планируется несколько выездов мобильной приёмной мэра Иркутского района в течение месяца. Время и место уточняется.