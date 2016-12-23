Мэр Братска просит магазины прекратить торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией

Мэр Братска Сергей Серебренников обратился к предпринимателям Братска, занимающихся торговлей, с просьбой изъять из продажи всю непищевую спиртосодержащую продукцию. Как напоминает 22 декабря 2016 года

пресс-служба администрации города, на территории Иркутской области с 21 декабря введён режим чрезвычайной ситуации в связи с массовыми отравлениями жителей Иркутска после употребления спиртосодержащих жидкостей. Мэр Братска предупредил, что при обнаружении в торговых объектах города нелегальной спиртосодержащей продукции, их руководителей будут привлекать к ответственности, вплоть до уголовной.

Фото с сайта администрации Братска.