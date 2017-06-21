Мэр Ангарска сократил количество безалкогольных дней с десяти до трёх

Только три дня в Ангарском городском округе будут введены ограничения на торговлю спиртным из-за проведения выпускных балов в школах, а не 10, как планировалось ранее. Как сообщается на сайте АГО, нельзя будет купить спиртное в розницу с 14 до 23 часов 28, 29 т 30 июня 2017 года. Ранее планировали ввести запрет с 22 июня по 1 июля включительно.

При введении запрета власти Ангарска ссылались на постановление правительства Иркутской области №313, которое даёт право муниципалитетам в определённые дни и праздники принимать такое решение на своей территории. Однако, как стало известно, против такого длительного запрета выступили местные бизнесмены, торгующие алкоголем в розницу. Их поддержали уполномоченный по правам предпринимателей в Иркутской области.