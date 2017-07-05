Меньше всего браков за 7 лет заключено в Иркутской области в 2016 году

Минимальное за семь лет количество браков зарегистрировано в 2016 году в Иркутской области. Как 5 июля 2017 года сообщает Иркутскстат, минимальным было и количество разводов, однако число созданных семей снижалось быстрее, чем количество распавшихся. За год в законный брак в Иркутской области вступили 17 620 пар, причем более четверти женихов и невест слушали марш Мендельсона уже не в первый раз. Как правило, девушки раньше молодых людей обзаводятся семейными узами – из числа сочетавшихся браком 40 юношей и 208 девушек к этому счастливому моменту еще не достигли совершеннолетия. В возрасте 18-24 лет находились 22% женихов и 33% невест, 25-34 лет –50% и 44% соответственно, 35 лет и старше – 28% и 22%.

Самая свадебная пора – лето. Больше всего браков заключается в июле (14,5%), на июнь, август и сентябрь приходится по 10-13% свадеб. В несчастливом по народным поверьям мае отважились зарегистрировать свои отношения 733 пары (4,1%). В январе брак заключают 4,7% пар, в этот же месяц меньше разводов – всего 6,3%, тогда как в другие месяцы – от 7,6% до 9,7%, причем максимум отмечен в декабре.