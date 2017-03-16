Меньше людей стало погибать в дорожных авариях в Иркутской области

В Иркутской области на 19% снизилось количество дорожных аварий со смертельным исходом и на 24% количество погибших в ДТП людей. Об этом 15 марта 2017 года на сессии Законодательного собрания региона рассказал начальник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Калищук. По его словам, в прошлом году в регионе произошло 325 смертельных аварии, в которых погибло 364 человека. Кроме того, на 5% (до 466) уменьшилось число происшествий с участием детей.

В рамках государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения в Иркутской области продолжилась установка автоматических средств фиксации нарушений ПДД. Сегодня работает 23 стационарных и 25 передвижных комплексов, с помощью которых выявляется почти половина всех административных правонарушений – 340 из 774 тысяч.

Активную помощь в наведении порядка на дорогах оказывает население. Так, в подразделения Госавтоинспекции Иркутской области поступило более 700 обращений людей с приложением фото и видео материалов фиксации нарушений ПДД. По данным фактам возбуждено 150 дел об административных правонарушениях, вынесено 120 постановлений о назначении административных наказаний. При помощи граждан и представителей общественных организаций установлено 370 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, наращивается практика привлечения к уголовной ответственности людей, которые неоднократно управляли автомобилем в состоянии опьянения. Было возбуждено 1 740 таких дел, из них 1 636 направлены в суд. По решению суда 1 250 водителей понесли наказание: 1 054 водителей обязали выполнить обязательные работы с лишением права управления автомобилем; 150 – выписали штраф от 200 тыс. рублей с лишением прав, 46 – получили условный срок от 4 мес. до 1,5 лет.

Фото из архива "Байкал Инфо".