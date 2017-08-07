Медведь задрал жителя города Пенза в тайге Жигаловского района

Медведь напал на мужчину в тайге Жигаловского района. Как 4 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, трагический инцидент произошел в труднодоступной местности – в 100 км от поселка Чикан Иркутской области. В полицию поступило сообщение о нападении медведя на геологоразведочную группу. Как сообщили работники, один из пяти участников не успел забраться на дерево и тем самым скрыться от хищника. Не имея при себе огнестрельного оружия, очевидцы пытались спугнуть медведя бензопилой, однако сделать этого им не удалось. Через несколько часов животное было найдено и убито охотниками. Тело мужчины обнаружено, им оказался 36-летний уроженец города Пенза.

По данному факту проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.