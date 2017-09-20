Медики в сёлах, стратегия развития Иркутской области, парламентский контроль – планы работы ЗС

Несколько важнейших законопроектов будут рассмотрены в Законодательном собрании Иркутской области в новом политическом сезоне. Как рассказал на пресс-конференции 20 сентября 2017 года спикер ЗС Сергей Брилка, депутаты вернутся к рассмотрению законопроекта о социально-экономическом развитии региона, который ранее был подвергнут критике. Спикер выразил надежду на то, что стратегия была переработана, усилена, в то числе с учётом итогов форума «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего», посвящённого 70-летию конференции по изучению производительных сил области.

Депутаты намерены внести поправки в ряд законов, которые дают депутатам больше полномочий и инструментов для парламентского контроля. Предполагается, что направлять депутатский запрос в любую инстанцию сможет любой народный избранник самостоятельно, без одобрения коллег. Кроме того, вводится понятие коллективного парламентского запроса – от всего Законодательного собрания, по самым весомым и серьёзным проблемам.

Рассмотрят депутаты инициативу губернатора по размеру налога на имущество организаций, на торговые и офисные помещения и здания. Их в регионе насчитывается около 50 тысяч. Предполагается ввести сплошное налогообложение, начиная с первого квадратного метра, и установить ставку в размере 1,5% от кадастровой стоимости. Позиция Сергея Брилки – не рубить с плеча, не принимать резких мер, а ещё раз обдумать с учётом интереса бюджета и самих предпринимателей. По словам спикера ЗС, при такой ставке налога у многих бизнес может уйти в ноль, а то и в минус. «Нам сказали, что мы – как хирурги, должны соблюдать принцип «не навреди»», – сказал спикер.

К согласию пришли депутаты ЗС и министерство здравоохранения Иркутской области по вопросу распределения полномочий по созданию условий для закрепления в территориях медицинских кадров, сказал Сергей Брилка. Напомним, депутаты предлагали возложить полномочия (жильё для медиков, подъёмные, другие меры поддержки) на региональные органы власти, с чем было не согласно министерство. «Все должны быть этим озабочены – от губернатора и спикера до главных врачей. Мы нашли золотую середину. Надеюсь, примем закон без потрясений», – резюмировал спикер. Нет споров у ветвей власти по поводу выплаты дополнительных стипендий для студентов медицинского университета: по 5 тыс. рублей в месяц для талантливых студентов и по 3 тыс. рублей для тех, кто согласится приехать после окончания вуза работать в село.

Сергей Брилка также упомянул законопроект, который ограничивает торговлю алкоголем в розницу, законопроект уполномоченного по правам человека в Иркутской области по установлению отдельного прожиточного минимума для пенсионеров на Крайнем севере – в Мамско-Чуйском, Катангском, Бодайбинском районах и т.д. В центре внимания депутатов были и останутся вопросы принятия бюджета на будущий год и поправки на текущий.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.