Медицинский поезд «Академик Федор Углов» проедет от Тулуна до Бирюсинска

Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» с 8 по 19 февраля 2017 года посетит несколько станций Иркутской области. Как 7 февраля сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, запланировано 12 однодневных остановок на следующих станциях: 8 февраля – ст. Азей; 9 февраля – ст. Тулун; 10 февраля – ст. Утай; 11 февраля – ст. Будагово; 12 февраля – ст. Шеберта; 13 февраля – ст. Худоеланская; 14 февраля – ст. Уда II; 15 февраля – ст. Нижнеудинск; 16 февраля – ст. Камышет; 17 февраля – ст. Замзор; 18 февраля – ст. Алзамай; 19 февраля – ст. Бирюсинск.

Оказывать медицинскую помощь населению специалисты передвижного центра будут с 09:00 до 18:00. Консультации участников и ветеранов Великой Отечественной войны запланированы ежедневно с 11:00 до 13:00. Направление на консультацию можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли – в негосударственном учреждении здравоохранения.

В передвижном центре выполняются следующие виды исследований: маммография, рентгенография, флюорография, фиброгастродуоденоскопия, цистоскопия, исследования крови и мочи, ультразвуковая диагностика, исследование остроты зрения и слуха, кольпоскопия, ЭКГ, ЭЭГ, спирография и ряд других. Медицинская помощь оказывается в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

Согласно графику работы поезда, на 2017 год запланированы 12 поездок продолжительностью от 8 до 13 дней. В течение года он побывает на станциях Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, расположенных в Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае, Амурской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области.