Медицинский поезд «Академик Федор Углов» отправится на север Приангарья

Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» с 11 по 21 апреля 2017 года отправится в Братский, Нижнеилимский и Усть-Илимский районы Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги. В графике работы медицинского поезда запланировано 10 остановок на следующих станциях: 11-12 апреля – ст. Гидростроитель; 13 апреля– ст. Кежемская; 14 апреля – ст. Речушка; 15 апреля – ст. Видим; 16 апреля– ст. Усть-Илимск; 17 апреля - ст. Тубинская; 18 апреля - ст.Рудногорск; 19 апреля - ст. Игирма; 20 апреля - ст. Коршуниха; 21 апреля – ст. Среднеилимская.

Медицинскую помощь специалисты центра будут оказывать на станциях с 9:00 до 18:00 по местному времени. Консультации для участников и ветеранов Великой Отечественной войны запланированы ежедневно с 11:00 до 13:00.

Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а работникам ОАО «РЖД» и пенсионерам железнодорожной отрасли – в негосударственном.

В медицинском поезде выполняются следующие виды исследований: маммография, рентгенография, флюорография, фиброгастродуоденоскопия, цистоскопия, исследования крови и мочи, ультразвуковая диагностика, исследование остроты зрения и слуха, кольпоскопия, ЭКГ, ЭЭГ, спирография и ряд других.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области.