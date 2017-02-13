Медицинский кислород в больницах Иркутской области начнёт поставлять АНХК

Лечебные учреждения Иркутской области обеспечены достаточным запасом медицинского кислорода, невзирая на то, что ООО «Анико» сообщило о прекращении его поставок из-за следственно-оперативных действий, которые сейчас производятся в отношении компании. Об этом 13 февраля 2017 года сообщает министерство здравоохранения Иркутской области.

ООО «Анико» находится в Улан-Удэ и по заключённым контрактам является поставщиком медицинского кислорода для более чем 30 медицинских учреждений области. В министерстве оперативно была создана рабочая группа для изучения реальной ситуации с обеспеченностью медицинским кислородом, анализа запасов, возможных путей альтернативной поставки лекарственного средства, а также для поиска новых потенциальных поставщиков, обладающих всеми разрешительными документами. Как заявила руководитель ТО Росздравнадзора Наталия Ледяева, АО АНХК имеет право поставлять медицинский кислород и обладает всеми разрешительными документами на поставку этого газа в учреждения здравоохранения. На сегодняшний день АО «Ангарская нефтехимическая компания» подтвердила свою готовность поставлять необходимое количество кислорода для нуждающихся в нем медицинских организаций.

Основная часть из рассматриваемых лечебно-профилактических учреждений имела запас газа от пяти суток и более. В оперативном порядке снабдить кислородом три медучреждения, где его запас рассчитан на 2-3 дня, поручено областной клинической больнице, которая обладает большими запасами жидкого кислорода и имеет техническую возможность переработки его в газообразный.

О смене поставщика кислорода сообщили всем главным врачам. «Еще раз проанализируйте ваши расходы, своевременно обеспечьте необходимые запасы, чтобы получение кислорода было бесперебойным и в выходные дни и в последующий период», – поручил руководителям медучреждений министр Олег Ярошенко.

Кроме того все главные врачи получили рекомендации, как оперативно провести закупки недостающего лекарственного средства и обеспечить своевременную поставку газа в свои учреждения.