Медаль за спасение тонувших детей вручили школьнику Радиону Терехову из Тулуна
Медаль «За спасение погибающих на водах» 22 ноября 2017 года вручили старшекласснику Радиону Терехову из Тулуна, который этим летом спас двух мальчиков, тонувших в реке Ия. Как напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, 11 июля находившийся на людном берегу 11-летний мальчик заметил, что его друга понесло течением, и бросился за ним, но не рассчитал свои силы. Вскоре оба мальчика начали тонуть, один из них успел позвать на помощь. Десятки отдыхающих взрослых не откликнулись на зов, а Радион Терехова, не раздумывая, бросился в воду.
«Я все время смотрел на пацанов и плыл так быстро, как только мог. В голове была одна мысль: даже если наглотаются воды, их можно спасти, надо только успеть вовремя откачать. Они барахтались, пытались выплыть, но течение реки в этом месте очень сильное», - вспоминает Радион. - Когда доплыл до первого, он уже еле-еле удерживался на воде, я схватил его и поплыл к берегу, еще раз оглянувшись на второго мальчика, того уже не было видно, он ушел под воду. Запомнил место, где видел его в последний раз».
Добравшись до мелководья, Радион передал спасённого Михаила взрослым, а сам, не отдышавшись, бросился за тонувшим Егором. Доплыв до места, где в последний раз видел ребёнка, школьник, борясь с сильным течением, три раза нырял на глубину 2,5 м, чтобы найти ребенка. Выбившись из сил, Радион нырнул ещё раз и на этот раз увидел мальчика, который лежал на дне и не подавал признаков жизни. Доплыв до берега с бездыханным Егором, Радион начал реанимационные действия, вспоминая уроки ОБЖ. Парень оказал утопающему грамотную доврачебную помощь, после чего Егор задышал и закашлял. В ходе спасительной операции Радион порезал ноги об острые камни, но травма не помешала ему совершить геройский поступок и спасти две жизни.
Мальчишки поблагодарили своего спасителя, прежде чем их забрали работники скорой медицинской помощи.
«Для меня самая большая награда – это то, что они оба живы», - признался Радион Терехов. Медаль ему вручили в торжественной обстановке в школе, где учится он и оба спасенных мальчика. «Радион действительно достоин этой награды, не каждый взрослый способен на такой поступок, - подчеркнул заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Василий Разумнов. - Рискуя жизнью, он спасал других. За проявленную смелость, отвагу и самоотверженность приказом министра МЧС России он награждается медалью «За спасение погибающих на водах»».
Напомним, Радион Терехов стал призером межрегионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Геройский поступок тулунского школьника жюри отметило в номинации «По зову сердца».
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области.