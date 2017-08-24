Медаль за оборону Ленинграда погибшего красноармейца передана его семье в Иркутской области

Личные вещи участника Великой Отечественной войны Матвея Васильевича Мажукина, которые обнаружил на Невском пятачке поисковый отряд из Усолья-Сибирского «Искатель», были переданы семье героя. Об этом 25 августа 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Считавшийся пропавшим без вести солдат был найден спустя 72 года после своего последнего боя. Медальон красноармейца Матвея Васильевича Мажукина, 1910 года рождения, содержал самые подробные сведения о составе семьи, проживавшей в деревне Ревягино Ожогинского сельсовета Ишимского района. «Моя семья: жена Анастасия Фадеевна, сын Владимир, дочь Мария, мать Ульяна, братья Михаил, Николай, [сёстры] Елена, Наталья, Варвара и Аксинья», – перечислил боец на обратной стороне вкладыша. По данным ОБД «Мемориал» (документ Ишимского РВК): «Рядовой стрелок Мажукин Матвей Васильевич призван Ишимским РВК в августе 1941 года. Адрес семьи: жена Мажукина Анастасия Фадеевна, Куйбышева, 8, Базарная, 122».

После поднятия останков красноармейца они были с почестями похоронены на воинском мемориале «Синявинские высоты» 7 мая 2015 года, в канун 70-летия Великой Победы. Только в мае 2017 года нашлась его дочь Мария Матвеевна Мажукина.

«Одна из главных задач поискового движения – сохранение памяти о подвиге великого народа в великой войне. Именно деятельность участников экспедиции помогает вернуть каждого героя на Родину, в семью, увековечить его память. Поисковики вернули солдата в семью, рассказали, каким был последний бой красноармейца Матвея Васильевича Мажукина», – отметил министр по молодёжной политике Александр Попов.

Поисковый отряд «Искатель» имени А.И. Засухина из Усолья-Сибирского проводит поисковые экспедиции в Кировском районе Ленинградской области, в районе «Невского пятачка». Экспедиции в места ожесточенных боев за Ленинград организованы при поддержке правительства Иркутской области и Всероссийской организации «Поисковое движение России».