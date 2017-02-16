Маткапитал в Иркутской области можно потратить на адаптацию детей-инвалидов

Источник: Байкал Инфо
16/02/2017 - 16:39

Семьи Иркутской области, которые воспитывают детей с инвалидностью, смогут использовать на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов региональный материнский капитал в 100 тыс. рублей, получаемый при рождении третьего ребенка. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона, такие изменения в закон «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», в окончательном чтении приняли депутаты на сессии 15 февраля 2017 года. Товары и услуги должны быть  рекомендованы ребёнку индивидуальной программой реабилитации или абилитации. В этом случае нет необходимости дожидаться достижения ребёнком трёхлетнего возраста.

Напомним, выплату можно также направить на улучшение жилищных условий или на образование ребёнка.

Фто из архива "Байкал Инфо".

Метки: Общество, Законодательное собрание Иркутской области, Иркутская область, Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, Родионов Владимир, Соцзащита
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