Математику, русский язык и обществознание чаще сдают на досрочном ЕГЭ в Приангарье

Заявления на сдачу единого государственного экзамена в досрочный период в Иркутской области подали 536 человек, в том числе восемь выпускников 2017 года. Наиболее популярными предметами на досрочном этапе стали обществознание, русский язык и математика профильного уровня. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заместителя министра образования Иркутской области Максима Парфенова.

Максим Парфенов пояснил, что досрочно ЕГЭ сдают выпускники 2017 года, которые по уважительным причинам не смогут присутствовать на экзамене в основной период, выпускники прошлых лет, а также выпускники образовательных организаций среднего профессионального образования. Досрочный период сдачи ЕГЭ длится с 23 марта по 14 апреля – в этот промежуток времени распределены 10 экзаменационных дней. Результаты первых экзаменов в рамках досрочного этапа ЕГЭ станут известны 4 апреля, последних – 27 апреля.

Уже завершена сдача экзаменов по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, географии, русскому языку, химии, истории, математике базового и профильного уровней. Их сдавали 375 жителей Приангарья. Впереди экзамены по иностранным языкам, физике, биологии, обществознанию и литературе, а также резервные дни, в которые могут экзаменоваться лица, подавшие заявление на досрочный этап ЕГЭ, но пропустившие первую дату экзамена по уважительной причине, либо те, у кого экзамены по двум выбранным предметам проходят в один день.

«Участниками ЕГЭ по информатике и ИКТ стали 19 человек, географию сдавали восемь жителей Иркутской области, русский язык, химию, историю – 139, 20 и 50 человек соответственно, математику профильного уровня – 129 человек, базового – 10 человек. Все экзамены прошли без технологических сбоев, однако на ЕГЭ по русскому языку была предотвращена возможность нарушения порядка проведения экзамена: за наличие сотового телефона из аудитории был удален один из участников ЕГЭ», – рассказал Максим Парфенов.

Замминистра подчеркнул, что проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ) мобильные телефоны и другие средства связи категорически запрещено. Перечень дополнительных устройств, разрешенных к использованию на ЕГЭ по отдельным предметам, утвержден приказом Рособрнадзора. В него входят, в частности, непрограммируемый калькулятор (для сдачи экзамена по географии, физике, химии), линейка (математика, география), транспортир (география).

По информации Максима Парфенова, в досрочный период в Иркутске работают два ППЭ – в институте развития образования Иркутской области и в школе № 14 в Иркутске. Пункты оборудованы всем необходимым для печати контрольно-измерительных материалов (КИМ) непосредственно в аудитории в присутствии участников ЕГЭ и сканирования бланков ответов. Организованы ситуационно-информационные центры, где работают общественные наблюдатели, которые в режиме реального времени следят за ходом проведения экзаменов.

Как сообщила руководитель регионального центра обработки информации и мониторинга Наталья Костенко, для повышения эффективности контроля процедуры проведения ЕГЭ в этом году в регионе впервые онлайн наблюдатели, находящиеся в информационно-ситуационном центре, могут незамедлительно сообщать в штаб ППЭ о возможных нарушениях. «Достаточно сделать соответствующую отметку в программе, как ее тут же увидят в штабе и смогут оперативно принять меры и пресечь нарушение, если таковое действительно имеется. Ранее в подобных ситуациях наблюдатели передавали информацию в штаб ППЭ посредством телефона, что, конечно, требовало больше времени», – отметила Наталья Костенко.

Фото из архива "Байкал Инфо".