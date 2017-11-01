Лжепродавец из Иркутска брал предоплату за несуществующие машины

Полицейские задержали 29-летнего иркутянина, подозреваемого в мошенничестве с продажей автомобилей через сеть Интернет. Как сообщает 1 ноября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, предварительно установлено, что на одном из популярных сайтов мужчина размещал объявления о продаже автомобилей по заниженной цене. Общаясь с потенциальными покупателями по телефону, он уверял их о необходимости перевести на его счёт предоплату в размере около 5 тыс. рублей. Получив деньги, лжепродавец прекращал общение.

По указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

При обыске по месту жительства афериста правоохранители изъяли доказательства его криминальной деятельности, в том числе планшетный компьютер, телефоны, сим-карты и деньги.

Фото из архива "Байкал Инфо".