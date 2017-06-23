Лжецелительницы похитили у пожилой ангарчанки золото и деньги

Полицейские разыскивают двух женщин, которые похитили у 81-летней жительницы 11 мкр-на Ангарска золотые украшения и деньги на сумму 160 тыс. рублей. Как сообщает 23 июня 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на улице к пенсионерке подошли две незнакомки, представились целительница и сказали, что на ангарчанке есть порча, а источник её несчастий - это деньги и золото. Якобы для ритуала очищения лжецелительницы попросили у женщины передать им все сбережения и пообещали вернуть их назад абсолютно «чистыми». Доверчивая пенсионерка выполнила просьбу, а лжецелительницы скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

По подозрению в совершении преступления разыскивают двух женщин. Одной из разыскиваемых на вид 25-30 лет, у нее европейский тип лица, рост 155-160 см, среднее телосложение, темные волосы до плеч. Она была одета в бежевые брюки и розовую футболку. Второй разыскиваемой на вид 30 лет, у нее европейский тип лица, рост 160-165 см, у нее среднее телосложение, темные волосы до плеч. Она была одета в темно-синие брюки, черную футболку.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении или личности предполагаемых мошенниц, полиция просит обращаться в ближайший отдел внутренних дел или по телефонам 02 или 8(3955) 53-05-15.

Изображение с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.