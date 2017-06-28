Лжецелительница похитила деньги ангарчанки, угрожая ей смертью от порчи

В Ангарском городском округе разыскивают лжецелительниц, которые похищают деньги у женщин. Как сообщает 28 июня 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне в полицию обратилась 57-летняя ангарчанка, которая рассказала, что стала жертвой мошенницы, когда шла на работу по ул. Московской. К женщине подошла незнакомка, представилась целительницей и рассказала, что на ангарчанке есть порча, от которой та умрет через 72 часа. Чтобы избавить женщину от порчи, лжецелительница попросила у нее деньги. Ангарчанка передала злоумышленнице 5 тыс. рублей, т.к. та обещала вернуть их после процедуры «очищения». Получив деньги, незнакомка скрылась в неизвестном направлении.

В субботу, 24 июня, похожее сообщение поступило из Мегета, где 72-летняя женщина отдала лжецелительнице 60 тыс. рублей.