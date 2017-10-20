Лучшим учеником 2017 года в Иркутской области стал Станислав Кукарцев из Усть-Илимска

Учащийся 11 класса школы №9 Усть-Илимска Станислав Кукарцев признан победителем XVII конкурса «Лучший ученик года». Награду ему вручили губернатор Иркутской области Сергей Левченко и министр образования Валентина Перегудова, сообщает 20 октября 2017 года пресс-служба регионального правительств.

Участие в конкурсе принимали 46 человек из 41 городов и районов. Конкурсная программа включала в себя написание эссе на тему «Россия, устремлённая в будущее», конкурс самопрезентаций, соревнования на проверку общей эрудированности. Участники демонстрировали навыки ведения дискуссии, учились вдохновлять своими идеями других в рамках конкурса «Социальное партнёрство», давали пресс-конференции для членов жюри и своих товарищей, а также обучали их тому, что умеют, в рамках мастер-классов. В финал конкурса вышли 12 участников.

«Все вы – настоящие победители. Вы сумели добиться высоких результатов, став лучшими в своем муниципалитете, чтобы принять участие в областном этапе, проявили отличные знания, прошли творческие испытания, продемонстрировали умение работать в команде, - сказал Сергей Левченко. - Сегодня вы делаете еще один шаг на большом жизненном пути. Уверен, он приведет вас к успеху, к новым победам и достижениям. Многие из вас в этом году будут выбирать профессию, определять свое будущее. Хочу отметить, что в нашем регионе сосредоточен один из самых крупных в Восточной Сибири научно-технический и образовательный потенциал. Надеюсь, что вы найдете применение всем своим талантам здесь, в Иркутской области. Впереди у вас еще несколько месяцев учебы. Искренне желаю, чтобы школьные дни всегда были яркими, наполненными интересными событиями и добрыми делами! Учитесь и стремитесь к знаниям! Это прочный залог ваших будущих достижений!»