Лучших чиновников Иркутской области назвали бизнесмены

В Иркутской области бизнесмены назвали лучших чиновников среди руководителей региональных управлений федеральных ведомств, региональной власти и муниципалитетов. Как сообщает 3 марта 2017 года пресс-служба аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе, такой опрос в течение 2016 года проводили среди представителей бизнеса, обратившихся к бизнес-омбудсмену за помощью и консультацией. Лучшими в трёх категориях, по мнению предпринимателей, стали руководитель управления УФССП по Иркутской области Теймур Магомедов, министр имущественных отношений Владислав Сухорученко и мэр Свирска Владимир Орноев.

Названные чиновники, по мнению бизнеса, открыты для диалога, готовы оказать помощь при решении проблем, к ним без проблем можно попасть на личный приём при необходимости.

Сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена отметили, что согласны с оценкой бизнеса. Чиновники действительно открыты для общения, идут на компромиссы и демонстрируют заинтересованность в решении проблем, всячески содействуют в защите прав и законных интересов предпринимателей. Теймур Магомедов вместе с уполномоченным Алексеем Москаленко в прошлом году впервые провели личный прием предпринимателей. Теймур Магомедов инициировал проведение серию совместных образовательных мероприятий для представителей бизнеса. Первое мероприятие состоится в конце марта 2017 года.

Владислав Сухорученко всегда лично участвует в разрешении спорных вопросов. Он принимал участие в проекте «Бизнес и власть: откровенный разговор», который организован в регионе аппаратом бизнес-омбудсмена.

Администрация Свирска - одна из немногих в Иркутской области, на которую предприниматели жалуются крайне редко. Например, за прошлый год поступила лишь одна жалоба. В то время как на администрации других городов зафиксировано по несколько десятков жалоб - как индивидуальных, так и коллективных.