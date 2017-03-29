Лучших акробатов определили в Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
29/03/2017 - 16:49

Открытые чемпионат и первенство Иркутской области по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе состоялись в Иркутске с 26 по 28 марта 2017 года. Как 29 марта сообщила пресс-служба регионального министерства спорта, участие в соревнованиях приняли более 90 спортсменов из Ангарска, Братска, Иркутска, а также Петропавловска (Казахстан).

В первенстве в возрастной категории 15-16 лет среди юношей две золотые медали завоевал Антон Цицарев в прыжках на батуте и двойном минитрампе. Антон Шорников стал вторым в прыжках на батуте и третьим в двойном минитрампе. У Максима Захаренко – бронза в прыжках на батуте и серебро на двойном минитрампе. В этой же возрастной категории среди девушек абсолютной чемпионкой соревнований стала Анастасия Кравцова – во всех трех видах (в прыжках на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе) она стала первой. Стоит отметить, что все вышеперечисленные спортсмены являются воспитанниками дворца спорта «Юность» города Иркутска. В возрастных категориях 9-10 и 11-12 лет также были выявлены победители и призеры.

В чемпионате среди акробатов старше 18 лет не было равных иркутянке Анне Черниговой – на ее счету две золотые медали в прыжках на батуте и двойном минитрампе. Еще одна иркутская спортсменка Вероника Котовщикова стала третьей в прыжках на батуте и второй на двойном минитрампе. Ангарчанка Дарья Морозова заняла третье место в двойном минитрампе и второе место в прыжках на батуте.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Общество, Победы, Спорт
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