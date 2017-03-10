Лучшей бегуньей по льду Байкала стала студентка ИГУ

Источник: Байкал Инфо
10/03/2017 - 16:57

Победительницей Байкальского ледового марафона среди женщин стала студентки магистратуры географического факультета ИГУ Дарья Манзий. Как 10 марта 2017 года сообщила пресс-служба вуза, дистанцию девушка пробежала за 3 часа 40 минут, при этом она улучшила свое время по сравнению с 2014 годом. Байкальский ледовый марафон собрал рекордное количество участников за всю историю проведения забега – 200 человек из 32 стран. Марафонская дистанция протянулась на 42 километра 195 метров. Забег стартовал от западного берега Байкала в поселке Листвянка, а финиш располагался у восточного берега возле поселка Танхой.

Дарья начала дистанцию в хорошем темпе и через несколько километров подружилась со спортсменом из Польши, с которым они бежали на одинаковой скорости. «Мы договорились, что будем работать в команде. То есть, подбегая на пункт питания не останавливаться, а брать на ходу все необходимое и кушать уже по дороге. Он брал воду, я – сладости. Так и бежали», – рассказывает студентка. В паре иркутская студентка и польский атлет пробежали чуть более 20 километров. Затем Дарья, основываясь на личном опыте, решила сберечь силы и сбросила темп.

Прогноз студентки ИГУ сбылся достаточно скоро, однако случился он не с ней, а все с тем же польским спортсменом. Примерно на 39 километре Дарья его догнала, поскольку у мужчины начались небольшие судороги. От предложенной помощи он отказался, и девушка ушла дальше по трассе. «Когда показался берег, меня очень хотелось ускориться, но пример поляка стоял перед глазами – я боялась судорог. Поэтому до финиша добежала ровно, с той же скоростью, как и на всей дистанции. Конечно, марафон дался тяжело, не совсем успела восстановиться после спартакиады по лыжам в Уфе. Тем не менее, сумела грамотно пройти дистанцию», – сказала девушка.

В 2017 году был побит рекорд в 2 часа 55 минут 51 секунду, установленный пять лет назад иркутским бегуном Сергеем Калашниковым. Один из иностранных участников улучшил его на две минуты.  

Дарья Манзий – участница множества соревнований разного уровня: от факультетского до всероссийского. Она заняла первое место байкальской экстремальной гонки «Ледовый шторм 2016» (лыжи), третье место на этапе Кубка России по скайраннингу (забег на пик Черского), 100-километровый забег в Санкт-Петербурге, четвертое место в большом альпинистском марафоне имени Пономарчука и первое место в альпзачете. В прошлом году девушка заняла девятое место среди женщин на Чемпионате России по суточному бегу, тогда иркутянка пробежала сверхмарафон – 161 километр 219 метров. Кроме спортивных достижений Дарья Манзий может гордиться победой в конкурсе «Лица ИГУ» в 2016 и 2017 годах и стипендией А.Г. Золотарева, вручаемой на географическом факультете ИГУ лучшему студенту.

Фото с сайта ИГУ. 

Метки: Общество, Иркутский государственный университет, Байкал, Спорт, Иркутск
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