Лучшего конструктора определили среди студентов ИрНИТУ

Источник: Байкал Инфо
03/04/2017 - 17:12

Более 20 студентов Института авиамашиностроения и транспорта ИрНИТУ участвовали в конкурсе «Лучший конструктор 2017». Как сообщает 3 апреля пресс-служба вуза, будущим авиастроителям предлагали за три часа оформить чертеж изделия в соответствии с единой системой конструкторской документации (ЕСКД) в одном из современных программных продуктов. Призерами конкурса стали старшекурсники, которые  совмещают учебу в университете с работой на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) - филиале корпорации «Иркут». Первое место занял студент четвертого курса  Владислав Артанов. Он трудится на заводе в конструкторском бюро отдела механизации и автоматизации производства.

Второе место конкурса занял пятикурсник Александр Шелепов. Он работает  на ИАЗ в  технологическом бюро цеха, связанного с производством нового пассажирского  среднемагистрального самолета МС-21. В январе 2017 года молодой специалист будет защищать дипломный проект,  посвященный решению конкретных задач цеха ИАЗ по проектированию сборочной оснастки.

Бронзовый призер конкурса Владислав Павлов рассказал, что самая сложная  часть задания в конкурсе заключалась в создании оксанометрической проекции (способ графического отображения геометрических предметов посредством параллельных проекций).

Как рассказала представитель организаторов конкурса Мария Лаврентьева, главным условием для участия в конкурсе являлось владение самыми распространенными системами КОМПАС и AutoCAD. «В прошлом году мы впервые провели инженерное соревнование. Тогда конкурс был организован в несколько ином формате и предполагал  знание  CAD/CAM/CAE – технологий. Мы предложили студентам на выбор продукты Siemens NX, КОМПАС и Inventor, кроме того, конкурс предусматривал знание  CAM. А сейчас  по условиям конкурса использовать 3D-технологии запрещалось, - студенты должны были  разработать именно чертежи детали», - пояснила М. Лаврентьева.

Напомним, что 29 марта институт авиамашиностроения и транспорта ИрНИТУ провел еще один конкурс - «Лучший технолог 2017». Его участниками стали 14 студентов разных курсов. Итоги данного инженерного турнира подведут в начале апреля.  Награждение призеров конкурсов конструкторов и технологов состоится 13 апреля в рамках  Всероссийской научно-технической конференции «Авиамашиностроение и транспорт Сибири», организованной в ИрНИТУ. Победители могут претендовать на получение рейтинговой стипендии ИрНИТУ.

Фото с сайта ИрНИТУ.

Метки: Жизнь, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Конкурс, Образование, Иркутск
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