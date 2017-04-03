Лучшего конструктора определили среди студентов ИрНИТУ

Более 20 студентов Института авиамашиностроения и транспорта ИрНИТУ участвовали в конкурсе «Лучший конструктор 2017». Как сообщает 3 апреля пресс-служба вуза, будущим авиастроителям предлагали за три часа оформить чертеж изделия в соответствии с единой системой конструкторской документации (ЕСКД) в одном из современных программных продуктов. Призерами конкурса стали старшекурсники, которые совмещают учебу в университете с работой на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) - филиале корпорации «Иркут». Первое место занял студент четвертого курса Владислав Артанов. Он трудится на заводе в конструкторском бюро отдела механизации и автоматизации производства.

Второе место конкурса занял пятикурсник Александр Шелепов. Он работает на ИАЗ в технологическом бюро цеха, связанного с производством нового пассажирского среднемагистрального самолета МС-21. В январе 2017 года молодой специалист будет защищать дипломный проект, посвященный решению конкретных задач цеха ИАЗ по проектированию сборочной оснастки.

Бронзовый призер конкурса Владислав Павлов рассказал, что самая сложная часть задания в конкурсе заключалась в создании оксанометрической проекции (способ графического отображения геометрических предметов посредством параллельных проекций).

Как рассказала представитель организаторов конкурса Мария Лаврентьева, главным условием для участия в конкурсе являлось владение самыми распространенными системами КОМПАС и AutoCAD. «В прошлом году мы впервые провели инженерное соревнование. Тогда конкурс был организован в несколько ином формате и предполагал знание CAD/CAM/CAE – технологий. Мы предложили студентам на выбор продукты Siemens NX, КОМПАС и Inventor, кроме того, конкурс предусматривал знание CAM. А сейчас по условиям конкурса использовать 3D-технологии запрещалось, - студенты должны были разработать именно чертежи детали», - пояснила М. Лаврентьева.

Напомним, что 29 марта институт авиамашиностроения и транспорта ИрНИТУ провел еще один конкурс - «Лучший технолог 2017». Его участниками стали 14 студентов разных курсов. Итоги данного инженерного турнира подведут в начале апреля. Награждение призеров конкурсов конструкторов и технологов состоится 13 апреля в рамках Всероссийской научно-технической конференции «Авиамашиностроение и транспорт Сибири», организованной в ИрНИТУ. Победители могут претендовать на получение рейтинговой стипендии ИрНИТУ.

Фото с сайта ИрНИТУ.