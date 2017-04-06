Лучшего из юных джазовых артистов России выберут на фестивале «Джаз на Байкале»

В эстрадно-джазовом детско-юношеском конкурсе, который пройдёт в рамках фестиваля «Джаз на Байкале» с 8 по 10 апреля 2017 года, примут участие 70 музыкантов и творческих коллективов. Как 5 апреля сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, это юные артисты Хабаровского края, Новосибирска, Минусинска, Москвы, Улан-Удэ, а также Нижнеудинска, Ангарска и Иркутска.

Конкурсные прослушивания состоятся 8 апреля в школе искусств № 5 (ул. Лермонтова, 271Б). В состав жюри входят один из ведущих джазовых пианистов России Алексей Подымкин (Россия, Москва), известный американский джазовый барабанщик, композитор Ари Хёниг (США, Нью-Йорк), джазовый гитарист, руководитель эстрадного отделения Иркутского музыкального колледжа им. Ф. Шопена Николай Смаглиев (Россия, Иркутск), певец, мультиинструменталист Янг Харрисон (Нидерланды, Гаага). Председателем жюри станет выдающийся трубач и флюгергорнист, композитор Александр Сипягин (США, Нью-Йорк), один из немногих джазменов русского происхождения, добившихся успеха в США.

Традиционно конкурс проводится в трех возрастных группах: младшая группа (7 – 12 лет), средняя группа (13 – 17 лет) и старшая группа (18 – 25 лет). Призовые места будут распределены в шести номинациях: инструментальное соло; джазовый вокал-соло; эстрадно-джазовый вокал-соло; инструментальные ансамбли; джазовые вокальные ансамбли; оркестры.

Награждение пройдет 10 апреля в Музыкальном театре им. Н.М. Загурского. Кроме того, 9 апреля для юных музыкантов и преподавателей музыкальных образовательных учреждений пройдут мастер-классы членов жюри конкурса. Они состоятся в Областной школе искусств (ул. Желябова, 9). проводили юридические консультации. Всем осужденным были вручены памятки с контактными данными фонда.

Фото с сайта правительства Иркутской области.