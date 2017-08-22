Ловить лето за хвост будут гости фестиваля «Baikal-live»

Определена программа музыкального фестиваля «Baikal-live», который пройдёт 25-27 августа 2017 года в посёлке Сахюрта Ольхонского района на берегу Байкала. Как сообщают организаторы, все три дня будет звучать музыка, проходить мастер-классы. В этом году хедлайнерами фестиваля станут фолк-рок-группа из Казани «Медвежий угол» и фолк-группа «X-Pipes»\Волынки Новосибирска. Второй раз на фестиваль приедет группа «Моя дорогая». Состоятся выступления Павла Фархтдинова, Михаила Башакова и Олег Медведева.

Кроме того, придут исполнители авторской песни и коллективы из Москвы, Казани, Иркутска, Минска, Красноярска, Новосибирска. «Baikal-live» начинался он как фестиваль авторской песни на Малом море, проходящий в последние выходные лета. А сейчас это крупнейший музыкальный фестиваль Иркутской области. В музыкальный формат попадают самые разнообразные стили: этно и фолк музыка, джаз и рок-н-ролл, авторская песня. Это яркая, эмоционально насыщенная музыка.

Понятие «арт» включает не только музыку, но любое другое искусство. Множество мастер-классов не дадут заскучать в перерывах между музыкальными программами. Будут и разнообразные танцы, мастер-классы по рукоделию и психологии, игра на этнических инструментах и раскрытие природного голоса, йоги, капоэйры. И это только часть того, чем можно будет заняться на фестивале.

Все подробности по покупке билетов на фестиваль, проживанию, транспорту, его программа – на сайте http://2017.baikal-live.ru/