Ливни и грозы ожидают Иркутскую область 21 августа

Ливневые дожди, грозы и сильный ветер ожидаются 21 августа 2017 года в Иркутской области. Как сообщает УГМС по региону, в этот день в Приангарье будет переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в западных и северо-восточных районах и сильные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура ночью +8,+13, при прояснении +1,+6, днём +14,+19, при уменьшении облачности до +24.

В Иркутске в этот день прогнозируют переменную облачность, временами ночью небольшой, днём умеренный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 15 м/с, температура ночью +10,+12, днём +15,+17.