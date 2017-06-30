Ливни и грозы накроют Иркутскую область в первые выходные июля

Ливни и грозы ожидаются в первые выходные июля 2017 года в Иркутской области. Как сообщает Иркутскгидромет, 1 июля в регионе прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах ночью небольшие дожди, днём небольшие и умеренные кратковременные дожди, в западных районах и ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный, с переходом днём в западных районах на северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 15 м/с, вечером в западных районах порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +14,+19, в пониженных формах рельефа +7,+12, днём +30,+35, при облачной погоде +20,+25. В Иркутске в этот день будет переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 7-12 м/с, температура ночью +15,+17, днём +31,+33.

2 июля в Приангарье ожидается переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, местами сильные и очень сильные дожди, грозы, ночью в северных и верхнеленских районах местами небольшие и умеренные дожди, ветер юго-восточный с переходом на западный, юго-западный 5-10 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура ночью +16,+21, в пониженных формах рельефа +6,+11, днём +31,+36, при облачной погоде +21,+26.