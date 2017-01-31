Лис по кличке Хакер поселился в Иркутском контактном зоопарке

В Иркутском детском контактном зоопарке поселился лис по кличке Хакер. Как 31 января 2017 года сообщается в группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте», животного, получившего множественные огнестрельные ранения от охотников, доставили в Иркутск из Братска. Состояние лиса было тяжёлое: он весил всего 2,9 кг (сейчас он весит 5,54 кг), передние лапы практически не двигались.

Врачи ветеринарного кабинета «Байкальская легенда» провели операцию, в ходе которой из обеих лап были удалены частицы дроби и спицы, были поставлены титановые пластины. Однако иннервация правой лапы из-за травмы была полностью нарушена. «До конца реабилитации животного остается еще пять недель. Прогнозы пока осторожные, однако лис периодически пытается опираться на поврежденную лапу и, возможно, двигательная функция передних конечностей восстановится», – уточняют в зоопарке.

Свою необычную кличку лис получил уже в зоопарке. Когда животное привезли в заведение, сотрудники зоопарка не стали сажать его в клетку, а расположили в кабинете ветеринара на небольшом матрасе, поскольку знали, что животное практически не может передвигаться, и угрозы побега нет. Однако когда зоотехник вернулся в кабинет, он обнаружил, что лис взобрался на письменный стол, разломал клавиатуру и погрыз компьютерную мышь. «После этого курьёзного случая Хакер и обрел своё прозвище», – отметили сотрудники зоопарка.

Фото из группы зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».