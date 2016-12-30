Льготники Иркутской области в 2017 году получат 50-100% скидку на проезд в электричках

С 1 января по 31 декабря 2017 в Иркутской области года установлен льготный проезд на электричках. Как сообщает Байкальская пассажирская пригородная компания, такое соглашение было заключено с региональным министерством социального развития, опеки и попечительства.

Итак, льготы имеют: люди, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР либо лица, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (50%); ветераны труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года (50%); реабилитированные и признанные пострадавшими от политических репрессий (100%).

Для получения льготы по разовым билетам «туда», «туда-обратно» нужны следующие документы: документ, удостоверяющий личность; решение о предоставлении мер социальной поддержки, оформленное территориальным подразделением (управлением) министерства.