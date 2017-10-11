Летом из Иркутской области за границу не пустили почти 21 тыс. должников

За лето 2017 года судебные приставы Иркутской области ограничили в праве выезда за рубеж 20 тыс. 708 должников, что на 47% больше, чем за лето прошлого года. Их совокупный долг составил 4 млрд 790 млн 346 тыс. рублей, сообщает 11 октября пресс-служба УССП по региону.

По итогам работы за девять месяцев судебные приставы временно тормознули 75 тыс. 94 должников, из них около 3 тыс. уже вернули долги на сумму 206 млн 381 тыс. рублей. Всего невыездные граждане задолжали 17 млрд 662 млн 337 тыс. рублей.

С 1 октября установлен предельный лимит суммы задолженности в 30 тыс. рублей. Но если с должника не взыскали деньги в течение двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения, судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд человека из России при сумме задолженности, превышающей 10 тыс. рублей. Исключение коснется должников по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением – для них пороговая сумма долга в размере 10 тыс. рублей остается неизменна.

Заглянуть в список должников можно в «Банке данных исполнительных производств» на сайте www.r38.fssprus.ru. Кроме того, узнать о наличии задолженности и подписаться на получение данных сведений можно, установив на мобильное устройство iPhone, Android, Windows Phone бесплатное приложение «ФССП» из «магазина» приложений App Store, Google Play или Windows.