Лесные пожары прогнозируются в августе на севере Иркутской области

В северной части Иркутской области в августе 2017 года возможны сильные лесные пожары, такой прогноз сделала федеральной Авиалесоохрана, сообщает её пресс-служба в августе. В Сибири, по оценке специалистов, будет также горесть северная и центральная части Красноярского края, включая Эвенкию.

По данным на 31 июля в России ликвидировано более 8,1 тыс. лесных пожаров. Все вызвавшие широкий общественный резонанс пожары в населённых пунктах Иркутской области, Красноярского края, Бурятии 24, 25 мая, 27, 28 апреля возникли, по мнению Авиалесоохраны, от палов сухой травы, сжигания мусора, коротких замыканий проводов, нарушений правил пожарной безопасности на предприятиях.