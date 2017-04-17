Лесники и охотники высадили 2 тыс. саженцев сосны в Иркутской области

Акцию по посадке 2 тыс. саженцев сосны совместно провели сотрудники Хомутовского участкового лесничества и коллектив Иркутского сельско-городского общества охотников и рыболовов на участке Хомутовского участкового лесничества, где ранее лес был уничтожен пожаром. Об этом 17 апреля 2017 года сообщает пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области. Лесники вместе с охотниками на свободных от леса участках также высеяли семена сосны и кедра.

«Нам пришла в голову идея подключить к нашим акциям по высадке саженцев охотников, которые тоже неравнодушны к лесу. В общей сложности за один день мы засадили около одного гектара будущего леса. Саженцы остались после прошлых акций, семена мы собирали и сушили сами», - рассказал сотрудник Хомутовского участкового лесничества Евгений Герасимов.