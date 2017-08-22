Леса горят только в трех районах Иркутской области

В лесах Иркутской области пожары действуют только в трех районах. Как 22 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, в Жигаловском районе очаг локализован на площади 85 га. Грозы стали причиной десяти пожаров в Катангском районе и одного в Нижнеилимском районе. Там огонь распространился на площади 5509 га, покрытых лесом, и 8787 га не лесной территории.

В зоне постоянного космического наблюдения находится 39 пожаров в Катангском районе. Их общая площадь составляет 102996 га леса и 191490 га лесотундры. Решение о том, чтобы их не обслуживать, принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Для тушения лесных пожаров 21 августа было задействовано 84 человека, в том числе 28 пожарных-десантников, а также 13 единиц наземной техники. Работу в воздухе проводил вертолет Ми-8, налетав 1 час 40 минут.

Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 1061 нарушение правил пожарной безопасности в лесах, вместе с сотрудниками полиции наложено 1298 штрафа на общую сумму 20819,5 тыс. рублей. Инспекторами государственного пожарного надзора 21 августа составлен один протокол за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 30 должностных лиц, а также 677 граждан на общую сумму 2313 тыс. рублей, возбуждено 325 административных расследований.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный – V – класс пожарной опасности прогнозируется в Катангском и Балаганском районах. III класс – в Киренском, Усть-Илимском, Чунском, Качугском, Жигаловском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Усть-Удинском, Аларском, Боханском, Черемховском, Шелеховском и Осинском районах.

Фото с сайта правительства Иркутской области.