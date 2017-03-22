Лепить вазы и кувшины из глины научат иркутян

Об экологии будут говорить на мероприятиях акции «Семейный выходной» в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского в Иркутске 25 марта 2017 года. Как сообщает пресс-служба учреждения, в этот день гости акции совершат виртуальное путешествие в Ботанический сад и посмотрят фильмы Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа» - «Создавая древний лес − национальный парк Калькальпен» и «Эверглэйдс – водяная глушь», а также цикл фильмов о природе Прибайкалья «Путешествие в экомиры». Желающие поучаствуют в мастер-классе по лепке из глины ваз и кувшинов.

В этот день библиотека организует несколько книжных выставок, на которых будет представлена литература, посвященная природе, современным экологическим исследованиям и просто малоизвестным фактам о планете Земля. На занятии по бумажному моделированию читатели познакомятся с техникой PaperCraft и сами сделают модель земного шара.

На концерте ансамбля «Багульник» гостиакции услышат музыкальные произведения об уникальной сибирской природе и бескрайних просторах Байкала.

До 25 марта каждый желающий ребенок сможет нарисовать рисунок на тему природы, а затем принести его в книжный читальный зал для оформления выставки детских рисунков «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья».

Участников акции «Семейный выходной» также ждет викторина «Берегите эту землю» с вопросами о животном мире, о правилах поведения на природе.

Справка. По инициативе Организации объединенных наций (ООН) во всем мире 25 марта проводится День Земли. Он призвает обратить внимание на проблемы окружающей среды.

Изображение с сайта.