Лепить из глины научат иркутян на мастер-классах выставки «Байкал-КераМистика»

На мастер-классы по гончарному искусству и лепке приглашают иркутян в Галерею сибирского искусства Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева (ул. Карла Маркса, 23). Как 28 марта 2017 года сообщила пресс-служба музея, занятия пройдут в рамках выставки «Байкал-КераМистика. Керамика, рожденная на Байкале». Первый мастер-класс состоится 2 апреля в 15:00. Его проведет гончар, технолог, автор и технический руководитель проекта «Байкал-КераМистика» Сергей Пуртян, который познакомит участников с принципом работы на гончарном круге. Гости мероприятия смогут сделать небольшое изделие из глины, после чего принести его на обжиг (включен в стоимость мастер-класса). Еще один мастер-класс на гончарном круге состоится 9 апреля (начало в 15:00).

Мастер-классы по лепке пройдут 16 и 23 апреля (в 13:00 и 15:00), на которых можно будет с помощью мастера изготовить зооморфную мисочку-конфетницу. Занятия проведет художник-керамист, член Союза художников России, автор и художественный руководитель проекта «Байкал-КераМистика» Татьяна Ерошенко. Она научит принципам самой древней в керамике техники – лепки из цельного куска. Изделие также необходимо будет принести на обжиг.

Стоимость одного занятия – 400 рублей (включая материалы). Предварительная запись по телефонам: 33-43-89, 21-70-65.

Фото из группы музея в социальной сети "Вконтакте".