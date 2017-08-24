Легковой автомобиль и большегруз столкнулись в Черемховском районе

Около 2 часов 40 минут ночи 24 августа 2017 года в дежурную часть полиции Черемховского района поступило сообщение об автоаварии на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, предварительно установлено, что 32-летний водитель иномарки Nissan X-Trail двигался по трассе, не убедившись в безопасности манёвра, мужчина повернул налево в сторону посёлка Узкий Луг и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении большегрузом Scania.

В результате аварии фура съехала с дороги, 46-летний водитель не пострадал. Водителя кроссовера доставили в больницу для оказания врачебной помощи.