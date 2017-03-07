Ледовую переправу через реку Белую открыли в Киренском районе

Ледовая переправа через реку Белую сообщением «Кривошапкино-Иртыш» и грузоподъёмностью 50 тонн открыта в Киренском районе 6 марта 2017 года. Как сообщает 7 марта пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, на водных объектах Иркутской области сейчас действует 51 ледовая переправа. Список действующих ледовых переправ доступен по ссылке.

Государственные инспекторы по маломерным судам призывают пользоваться только официально действующими ледовыми переправами, которые ежедневно проходят проверку на безопасность.

В Иркутской области для соблюдения правил безопасности на водных объектах проводятся патрулирования по местам массового выхода и выезда на лёд. За прошедшие сутки госинспекторы выполнили 17 рейдов и патрулирований. Проведено 296 профилактических бесед, распространено 312 памяток. За выезд на лёд вне ледовой переправы в Ольхонском районе составлено два административных протокола.

Фото с сайта ГУ МЧС России.