Ледовая переправа через реку Витим открылась в Бодайбинском районе

В 17 районах Иркутской области открыто 38 безопасных ледовых переправ. Как сообщает 26 января 2017 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, в минувшие сутки в эксплуатацию была введена ледовая переправа «Мусковит - Мамакан» через реку Витим в Бодайбинском районе. Допустимая нагрузка на лед в этом месте - 15 тонн.

Решение об открытии переправ принимают межведомственные комиссии в составе государственных инспекторов по маломерным судам, сотрудников ГИБДД, представителей местной администрации и дорожной службы. Показатели толщины льда, состояние дорожного покрытия на официальной переправе отвечают всем установленным требованиям, поэтому движение по ним безопасно для автомобилистов.

Сотрудники ГИМС убедительно просят водителей быть предельно внимательными и не допускать нагрузки, превышающие указанную грузоподъемность льда. Перед выездом на лёд нужно опустить стёкла в автомобиле, приоткрыть двери, отстегнуть ремни безопасности. Выезжать на лёд следует медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час. На ледовой переправе запрещены остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей, заправка их горючим, выезд за ограничительные вешки. Перемещаться в условиях тумана, метели, пурги при плохой видимости не рекомендуется.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.