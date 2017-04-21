Ледоход начался на Лене в Иркутской области

В Иркутской области произошло вскрытие реки Лена, по данным на 20 апреля 2017 года,- кромка льда находится в районе Верхоленска в 35 км ниже посёлка Качуг. Об этом сообщает сайт ГУ МВД по Иркутской области.

Паводковая ситуация, по информации специалистов, развивается в соответствии с прогнозом. Напомним, метеорологи предсказывали начало ледохода на 7-9 дней раньше обычного. Сейчас за вскрытием льда на реках региона следят 135 стационарных и 27 временных гидрологических постов.

Заблаговременно четыре оперативные группы и спасатели прибыли в паводкоопасные районы - Качугский, Жигаловский, Тайшетский, Чунский. Общая группировка сил и средств составляет более 10 тыс. человек, 1,5 тыс. единиц техники.