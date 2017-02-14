Лавины принудительно спускают вдоль ВСЖД

Работы по обстрелу лавин проходят на лавиноопасных участках Восточно-Сибирской железной дороги. Как 14 февраля 2017 года сообщила пресс-служба магистрали, активное воздействие ведется в Северобайкальском регионе, где февраль является период так называемых сухих лавин.

«С начала сезона мы произвели три профилактических обстрела лавиноопасных очагов – это позволило закрепить снежные массы на склонах. Наиболее активное воздействие на снежные лавины, как правило, мы проводим во второй половине зимы, в феврале, в период сухих лавин и начала весны, март-апрель в период сырых лавин, – отмечает начальник противолавинной станции ВСЖД Андрей Гессен. – На сегодняшний день глубина снежного покрова в горах колеблется в диапазоне от 70 до 170 сантиметров – это на 30% выше прошлогодних значений. Обстановка в горах постоянно меняется и мы держим ситуацию под контролем. Как только появится угроза лавинной опасности, мы будем проводить обстрел очагов совместно со специалистами Росгидромета из стационарных артиллерийских орудий».

Всего в границах Северобайкальского региона 22 лавиноопасных очага, которые входят в участки Дельбичинда – Дабан, Кунерма – Дельбичинда, Дабан – Гоуджекит и Ангаракан – Итыкит. На сегодняшний день все они находятся под контролем специалистов железнодорожной противолавинной станции. Ведется постоянный мониторинг накопления снега. При разработке шурфов определяются физико-механические свойства: плотность, температура, текстура снега. Это необходимо для своевременного прогнозирования лавинной опасности для безопасного пропуска поездов.

Фото из архива "Байкал Инфо".