Лабораторию для борьбы с особо опасными инфекциями открыл в Гвинее РУСАЛ

Современный лабораторный комплекс построил РУСАЛ в Гвинее для проведения лабораторных исследований с высокой степень защиты (Biosafety level 3 по международной классификации). Как 16 февраля 2017 года сообщила пресс-служба компании, торжественное открытие состоялось накануне, на нем присутствовали глава Роспотребнадзора Анна Попова, заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов и директор РУСАЛа по глиноземному бизнесу Яков Ицков.

В сотрудничестве с Роспотребнадзором и его научными подразделениями лаборатория создана на базе Научного клинико-диагностического центра эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ), построенного РУСАЛом в 2015 году для борьбы с эпидемией Эболы на территории Гвинеи. Инвестиции РУСАЛа в строительство центра составили более 10 млн долларов США.

В рамках частно-государственного партнерства РУСАЛа и Роспотребнадзора часть структуры НКДЦЭМ была перепрофилирована в современный лабораторный комплекс, позволяющий в стационарных условиях проводить лабораторные анализы с высоким уровнем защиты. Работа по перепрофилированию части помещений была выполнена РУСАЛом в кратчайшие сроки с учетом всех международных санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций ведущих инженеров из Роспотребнадзора. РУСАЛ также оказал ключевое содействие в доставке и монтаже высокоточного оборудования, предназначенного для этой лаборатории, общим весом более 50 тонн.

В ближайшем будущем созданная на базе НКДЦЭМ лаборатория совместно с Институтом биологических исследований Гвинеи (IRBAG, Киндия) войдет в состав Российско-гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. Этот центр не будет иметь аналогов в регионе Западной Африки по уровню использования высоких технологий и биологической безопасности. Работа новой лаборатории позволит оперативно проводить диагностику особо опасных инфекций, что выведет национальную систему санитарной безопасности в Гвинейской Республике на качественно новый уровень.

«РУСАЛ, добившись положительных результатов в борьбе с вирусом Эбола в Гвинее, продолжает принимать активное участие в повышении уровня здравоохранения в республике. Открытие новой инфекционной лаборатории с уникальным, в том числе и для России, оборудованием будет препятствовать распространению опасных для жизни местного населения заболеваний», – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

В период эпидемии Эболы, которая бушевала в апреле 2014 года, РУСАЛ одной из первых иностранных компаний в Гвинее закупил и передал Министерству здравоохранения республики партию медицинских препаратов и санитарно-профилактических средств. С августа 2014 года и до настоящего времени РУСАЛ проводит материально-техническое обеспечение деятельности специальной противоэпидемической бригады Роспотребнадзора, которая была направлена в Гвинею.

Реализуя задачи частно-государственного партнерства, РУСАЛ организовал в Гвинее проведение научно-практических семинаров с участием ведущих ученых РФ – академика Виктора Малеева и профессора Константина Жданова (МО, РФ), содействовал участию российских представителей в работе международных научных конгрессов (Малабе, Конакри, Киндия, Москва, Женева).

РУСАЛ работает в Республике Гвинея с 2001 года, являясь одним из крупнейших иностранных инвесторов в этой стране. В Гвинее РУСАЛ владеет Компанией бокситов Киндии (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, РУСАЛ продолжает реализацию проекта по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан в регионе Боке. Объем доказанных запасов этого месторождения составляет 564 млн тонн.