Квотировать стоки речной воды в Байкал предложил Монголии российский учёный

Квотировать стоки воды с приточных рек в Байкал предложил Монголии директор Байкальского института природопользования СО РАН Ендон Гармаев. Об этом 31 марта 2017 года учёный заявил во время заседания, которое прошло в Улан-Удэ по итогам общественных консультаций по вопросу строительства каскада водохранилищ ГЭС в Монголии на реке Селенга.

«Вопрос регулирования и перераспределения стоков рек в мировой практике используется широко, – отметил Ендон Гармаев. – В зависимости от того, какой объём водных ресурсов формируется на территории той или иной страны, определяется процент водопользования. Нужно договориться, что в Байкал должно впадать не менее опредёленного объёма воды и опредёленного качества. Зная, что водные ресурсы формируются на территории двух стран примерно поровну, можно ввести квотирование 50/50. И если одна из сторон не выдерживает свои условия, тогда она покрывает издержки соседней стране».

Заслуженный геолог России и Бурятии Юрий Гусев заметил, что строительство каскада водохранилищ ГЭС на Селенге необходимо для экономического развития Монголии. В частности, для развития минерально-сырьевой базы – Хубсугульского фосфатного месторождения, Тавантогойского месторождения (каменный и коксующийся уголь), Оюу Толгойского месторождения (медь и золото) и т.д. Юрий Гусев предложил представителям Монголии построить водовод от реки Керулен, поскольку она впадает в реку Амур, впадающую в Охотское море и Тихий океан. Таким образом, можно обезопасить Байкал от негативных воздействий. «Монголии необходимо этот вопрос проработать», – сказал Юрий Гусев.

Он также предложил Монголии вместо строительства ГЭС для получения электроэнергии построить атомную электростанцию или тепловую электростанцию. По словам Юрия Гусева, у страны для этого достаточно качественных урановых руд и бурого угля.