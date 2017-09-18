Квитанции за капремонт в Иркутской области могут стать электронными

В Иркутской области может быть создано банковское приложение, с помощью которого квитанции за капремонт многоквартирных домов станут электронными. Это значительно сократит количество бумажных квитанций, следовательно, произойдёт экономия средств регионального бюджета, откуда выделяют деньги на их распечатку. Об этом 15 сентября 2017 года на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания региона заявил первый заместитель гендиректора Фонда капремонта МКД Иркутской области Олег Хинданов. Такая работа запланирована в четвёртом квартале 2017 года.

Сейчас в Иркутской области около 690 тыс. лицевых счетов плательщиков за капремонт, в том числе физических лиц – 635786. Из регионального бюджета на распечатку и доставку квитанций тратится более 20 млн рублей в год.