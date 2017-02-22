Куры больше нестись, а коровы – доиться стали в Иркутской области с начала года

В Иркутской области в январе 2017 года, по сравнению с январем прошлого года, в сельхозорганизациях производство молока увеличилось на 2,1%, яиц – на 1,7%. Как сообщает 22 февраля Иркутскстат, прирост дала возросшая продуктивность бурёнок и несушек. В расчете на одну корову за месяц надоено по 430 л молока (на 22 л больше, рост – на 5,4%). От каждой несушки получено в среднем по 29 яиц (рост на 3,6%).

Кур-несушек содержат сельхозорганизации только восьми районов. Яйцо производят, в основном, в Усольском и Зиминском районах, которые и обеспечивают общий позитивный результат, получая по яйцу в день практически от каждой курочки. А в неспециализированных хозяйствах месячная отдача от хохлатки может составлять от 8 до 23 яиц.

Существенно различается и продуктивность коров. На запись в областную книгу рекордов претендуют организации Черемховского района, получившие от каждой бурёнки по 624 л в месяц. В Усольском районе результат чуть ниже (588 л), в Усть-Илимском – 545, Зиминском районе – 470, Балаганском – 417, Куйтунском – 406 л. Но в ряде районов средний надой настолько скромен, что делает экономически неэффективным содержание молочного стада.