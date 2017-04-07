Купить других животных предложили фермерам, чьих свиней сожгли в Иркутском районе

Для жителей поселка Хомутово Иркутского района проведут сельскохозяйственные ярмарки, чтобы они моги купить других животных вместо свиней. Как 7 апреля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, с такой инициативой выступило министерство сельского хозяйства Иркутской области. В ярмарках примут участие предприниматели, занимающиеся разведением сельскохозяйственных животных.

«В настоящее время мы прорабатываем с сельхозтоваропроизводителями вопрос о приобретении жителями, в личных подсобных хозяйствах которых было проведено отчуждение свиней из-за африканской чумы, животных по ценам ниже рыночных», – отметил начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской области Максим Константинов.

Напомним, в пятикилометровой зоне очага АЧС проводилось отчуждение животных. Всего изъяли 1 тыс. 327 голов свиней. После процесса отчуждения во всех ЛПХ проведена дезобработка. Согласно санитарно-ветеринарным правилам, заниматься разведением свиней в подворьях, попавших в пятикилометровую зону, запрещено в течение года. В ходе отчуждения животных комиссия составила акты, в которых указаны данные владельцев и вес свиней для дальнейшей выплаты компенсации за понесенный ущерб. Определена среднерыночная стоимость свинины в живом весе - 152 рубля 95 копеек за 1 кг.

Фото с сайта правительства Иркутской области.