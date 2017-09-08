Культурно-просветительский центр святителя Иннокентия открылся в Анге

Культурно-просветительский центр святителя Иннокентия торжественно открылся в селе Анга Кучугского района. Как 8 сентября 2017 года сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона, торжества в честь 220-летия со дня рождения святителя и 40-летия его канонизации Русской Православной церковью посетил председатель областного парламента Сергей Брилка.

Мероприятия начались в девять утра с литургии и освящения Свято-Иннокентьевской церкви. Она построена на том месте, где раньше стояла старинная Ильинская церковь, возведенная в 1804 году, она долгое время являлась главной для православных верующих большого прихода окрестных деревень. Выполненная в стиле позднего сибирского барокко, церковь была непосредственно связана с именем святителя Иннокентия, но до наших дней постройка не сохранилась – от здания, которое было разрушено в 1930-е годы, остался только фундамент.

После литургии прошел крестный ход, а затем торжественное открытие культурно-просветительского центра им. святителя Иннокентия. Его строительство, также как и возведение других юбилейных объектов в Анге находилось на парламентском контроле Законодательного Собрания области и лично Сергея Брилки, который регулярно посещал стройплощадки, общался с подрядчиками. «Сегодня мы можем воочию наблюдать результаты нашей совместной деятельности: восстановлен сельский дом святителя, неподалёку от того места, где раньше стояла старинная Ильинская церковь, разрушенная после революции, построена Свято-Иннокентьевская церковь, здание культурно-просветительского центра, после капитального ремонта сдана в эксплуатацию дорога Качуг – Мыс – Кузнецы», – подчеркнул Сергей Брилка.

Завершит мероприятия в Анге церемония открытия международного этнокультурного фестиваля «Ангинский хоровод». По словам Сергея Брилки, эти торжества – только начало новой вехи в увековечивании памяти о Святителе, как о миссионере, просветителе и государственном деятеле в умах и сердцах жителей области, и все эти объекты сделаны для того, чтобы каждый человек мог прикоснуться к земной жизни Иннокентия Вениаминова, к его истокам.

«Это большой праздник для ангинской и качугской земли, – сказал спикер. – Когда ты соприкасаешься с судьбой этого человека, душа невольно замирает. Это был человек огромной духовной силы. У святителя Иннокентия, которого при рождении звали Иван Попов, дед и отец служили в церкви. Он унаследовал их призвание, ему была поручена тяжелейшая миссия. В ходе своих странствий он и замерзал, и тонул, но вынес все испытания и стал апостолом Сибири и Америки. Но он был не только церковным деятелем, но также и государственником. Святитель участвовал в важнейшем событии – вместе с генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьевым принимал участие в подписании Айгунского договора о границах Китая и России, был крупнейшим просветителем, стал одним из основателей города Благовещенска».

В этот день в село Анга приехало огромное количество гостей со всей Иркутской области и из других регионов страны, деятелей культуры, духовных лиц. На церемонии открытия фестиваля был зачитан приветственный адрес от министра культуры России Владимира Мединского. Для гостей были организованы выставка декоративно-прикладного искусства народных умельцев и выставка-ярмарка Качугского района, где посетители могли ознакомиться с достопримечательностями района и продукцией местных производителей. Подарком для гостей стал праздничный концерт.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.