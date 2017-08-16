Кубок Сибири и Дальнего Востока пройдет в сентябре в Иркутске
Кубок Сибири и Дальнего Востока по баскетболу пройдет 5-10 сентября 2017 года в дворце спорта «Труд» в Иркутске. Как 15 августа сообщила пресс-служба баскетбольного клуба «Иркут», участие в турнире примут четыре команды: «Иркут», «Новосибирск», «Спартак-Приморье», а также и «Енисей-2».
На первом групповом этапе 5, 6 и 7 сентября каждая команда сыграет с каждой; 9 сентября в полуфиналах первая команда по итогам группового этапа встретится с четвертой, а вторая с третьей; 10 сентября состоится финальный матч, а также игра за третье место.
БК «Иркут» год назад в Новосибирске выиграл Кубок Сибири и Дальнего Востока. Ранее обладателем этого трофея наша команда становилась осенью 2005 года.
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