Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу памяти тренера Ольги Ивановой пройдёт в Иркутске

Межрегиональный турнир «Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу среди женских команд», посвященный памяти заслуженного тренера СССР Ольги Ивановой стартует во Дворце спорта «Труд» в Иркутске с 25 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Приангарья со ссылкой на министра Илью Резника. В турнире примут участие шесть команд: две команды Суперлиги – «Енисей» (Красноярск) и «Сахалин» (Южно-Сахалинск), три команды Высшей лиги А – «Приморочка» (Владивосток), «Олимп» (Новосибирская область) и «ТюмГУ» (Тюмень), одна команда Высшей лиги Б – «Ангара» (Иркутск).

«Зрителей ожидает интересное, нестандартное открытие, которое состоится 25 сентября ориентировочно в 18.00 часов. Игры Кубка пройдут 25, 26, 27, 29 и 30 сентября, 28 сентября – выходной день. В день запланировано три игры. Начало игр – в 15.00, кроме 30 сентября, в выходной день игры начнутся раньше», - рассказала директор женского волейбольного клуба «Ангара» Ирина Неверова. Вход для зрителей свободный.

Ожидается, что на турнир от Всероссийской федерации волейбола приедет Александр Чачин, ответственный за проведение чемпионата России среди женских команд.

«Для иркутских болельщиков волейбола Кубок Сибири и Дальнего Востока – долгожданное событие. Его проведение стало возможным благодаря активной позиции региональной федерации волейбола и женского волейбольного клуба «Ангара». Кубок будет зрелищным турниром, в котором принимают участие команды Суперлиги и Высшей лиги А. Поэтому для нашей «Ангары», играющей в Высшей лиге Б, это хорошая возможность проверить свои силы перед чемпионатом России», - отметил Илья Резник.

Как подчеркнула главный тренер ЖВК «Ангара» Луиза Арифова, в этом году команда «Ангара» значительно изменилась, сейчас средний возраст игроков составляет 21 год. «Ранее Кубок Сибири и Дальнего Востока памяти иркутянки Ольги Григорьевны Ивановой проводился или в Улан-Удэ, или в Красноярске. Для наших болельщиков – это огромнейший подарок», - добавила она.

Справки. Ольга Григорьевна Иванова – спортсменка и тренер (волейбол), мастер спорта СССР (1946), заслуженный тренер СССР (1964). В 1935 году Ольга Иванова создала женскую команду иркутского «Спартака», которая на протяжении 33 лет была лучшей командой России и одной из ведущих команд СССР. В 1946 году «Спартак» стал первым чемпионом РСФСР, а впоследствии – 11-кратным чемпионом РСФСР, победителем зимнего первенства СССР (1964), серебряным призером чемпионата СССР (1968), победителем спартакиад РСФСР, бронзовым призером спартакиады СССР.

Фото с сайта министерства спорта Иркутской области.